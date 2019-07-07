2019-07-07T09:15:39+03:00
Происшествия

За нападение на участкового и оскорбление судьи владимирцу грозит реальный срок

За совершение двух преступлений - лишение свободы до 10 лет
Елена Масленникова
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Следствием установлено, что 7 февраля 29-летний житель Владимира вместе со своими сотоварищами в очередной раз собрались на квартире для распития спиртных напитков. В тот же день "неспокойную квартиру" решила проверить участковая. Такому визиту "веселая компания" была не рада. В состоянии алкогольного опьянения житель Владимира набросился на представителя правопорядка и "причинил легкий вред ее здоровью", а затем скрылся. Подозреваемого объявили в розыск. В мае его задержали. При рассмотрении дела в суде, мужчина снова повел себя агрессивно. До драки дело не дошло, но от оскорблений в адрес федерального судьи он не удержался. За оба преступления жителю Владимира грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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