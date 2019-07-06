В двух районах Владимирской области установлен карантин по бешенству

СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-06T14:24:38+03:00

В Вязниковском и Петушинском

Изменить размер текста: A A

5 июля во Владимирской области сразу в трех населенных пунктах Владимирской области был объявлен карантин по бешенству. Очаги распространения были обнаружены в деревне Троица (Раздольевское сельпо) в Петушинском районе, в деревне Старое Аннино (Петушинское сельпо) Вязниковского района и деревне Данилково (город Вязники).

На карантинной территории запрещены выставки животных, вывозить кошек и собак из очагов распространения нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU