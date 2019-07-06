2019-07-06T13:49:32+03:00
Общество

Цены на пассажирские перевозки во Владимире могли вырасти до 26 рублей

Такие данные сообщил департамент цен и тарифов администрации региона
Сергей МОРКОВКИН
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С 10 июля стоимость проезда в общественном транспорте во Владимире повысится на два рубля. Билет в автобусе будет стоить 24 рубля, в троллейбусе – 23. Департамент цен и тарифов привел обоснование решения о повышении стоимости поездки. Выяснилось, что доступный тариф в городе составляет 26 рублей, а перевозчики просили поднять цену билетов до 33,7 рублей в автобусе и 27,4 рублей в троллейбусе.

По данным ведомства, цена билетов в общественном транспорте не достигла предельной доступной стоимости из-за того, что перевозчики не смогли документально подтвердить 437 миллиона рублей заявленных расходов.

Повышение тарифов поясняется снижением пассажирооборота на 16,5% на автобусных маршрутах и 10,6% на троллейбусных маршрутах, повышением налогов и стоимости топлива, а также внедрением валидаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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