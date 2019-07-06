Защитник ФК «Муром» поедет на Универсиаду

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-06T11:17:26+03:00

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Защитник ФК «Муром»21-летний Владислав Масальский в составе сборной России отправился на летнюю Универсиаду в Неаполь. Отметим, ранее защитник стал победителем возрожденного турнира «Переправа» в составе сборной зоны «Запад».

Владислав Масальский перешел в «Муром» из самарских «Крыльев Советов». Кроме него в сборную вызывался нападающий «Мурома» Кирилл Косарев, игравший за юношескую команду на мемориале Гранаткина.

Из Владимирской области ранее на Универсиаду вызывался нынешний тренер ФК «Торпедо» Евгений Дурнев. Он был одним из лидеров команды, игравшей в США в 1995 году.

ИСТОЧНИК KP.RU