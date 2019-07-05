«Т Плюс» приступил к реконструкции трех участков теплосетей во Владимире

СЕГОДНЯ 14:54 2019-07-05T14:54:31+03:00

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В начале июля Владимирский филиал «Т Плюс» приступил к реконструкции трех участков тепловой сети. Работы по повышению надежности и качества теплоснабжения проводятся в районе улиц Безыменского, Соколова-Соколенка и проспекта Ленина. В общей сложности будет модернизировано 3,4 км разводящего трубопровода. Стоимость работ по трем проектам составит 46,7 млн рублей.

Отметим, что работы по замене тепловых сетей на улице Безыменского являются третьим, завершающим, этапом проекта реконструкции в данном микрорайоне города Владимира. В 2017 и 2018 годах Владимирский филиал «Т Плюс» полностью обновил здесь 11 км коммуникаций, в текущем году будет заменено еще 1,5 км сетей диаметром от 40 до 300 мм. Теплоснабжение в этой части города осуществляется по четырехтрубной системе, то есть к домам подведено сразу четыре трубопровода (два для обеспечения ГВС, два – для отопления), а проводимая модернизация в том числе позволит решить проблему с качеством горячего водоснабжения в межотопительный период.

На всех трех участках новые сети будут переложены бесканальным способом прокладки, с применением современных труб в пенополиуретановой изоляции, с гарантийным сроком эксплуатации 25 лет. Система диспетчерского контроля позволит дистанционно следить за состоянием трубопроводов и оперативно получать данные о возможных неисправностях на сетях. Отметим, что во время ремонтных работ горячее водоснабжение будет отключаться только на время технологических переключений, на срок не более суток.

После завершения реконструкции специалисты подрядных организаций выполнят благоустройство территорий: уложат 3150 мќ дорог и тротуаров, 14,5 тыс. мќ газонов. Помимо данных объемов в обязательном порядке будет выполнена установка всех дворовых объектов, которые на время производства работ могут быть демонтированы. Владимирский филиал «Т Плюс» просит жителей с пониманием отнестись ко временным неудобствам. Напомним также, что каждый объект реконструкции, в том числе его благоустройство, будет приниматься специальной комиссией, в состав которой войдут представители администрации города Владимира, управляющих компаний, филиала «Т Плюс» и подрядной организации.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала «Т Плюс» во Владимирской области к новому отопительному сезону в рамках программы «Re: Конструкция 2019», составит 935 млн рублей. В рамках программы специалисты филиала продолжат вести усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков трубопроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU