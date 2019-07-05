Владимирцев приглашают посмотреть плакаты Сергея Сотова
Выставочные залы на Большой Московской, 59 приглашают жителей и гостей города 9 июля в 15:00 на открытие персональной выставки художника-плакатиста Сергея Сотова.
Художник работает в жанре социальной графики, затрагивая острые темы жизни людей. Он рисует социальные плакаты в формате диптриха, где на одной картине гротескно показаны недостатки современного общества, а на другой изображено общество идеальное. Собственные воззрения художника иногда спорные, иногда наивные, иногда вызывающие.
На выставке будут представлены около 50 работ, с которыми можно будет познакомиться до 1 августа включительно.
Вход в день открытия бесплатный для всех!
ИСТОЧНИК KP.RU