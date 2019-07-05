Владимирцев приглашают посмотреть плакаты Сергея Сотова

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-05T16:47:33+03:00

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Выставочные залы на Большой Московской, 59 приглашают жителей и гостей города 9 июля в 15:00 на открытие персональной выставки художника-плакатиста Сергея Сотова.

Художник работает в жанре социальной графики, затрагивая острые темы жизни людей. Он рисует социальные плакаты в формате диптриха, где на одной картине гротескно показаны недостатки современного общества, а на другой изображено общество идеальное. Собственные воззрения художника иногда спорные, иногда наивные, иногда вызывающие.

На выставке будут представлены около 50 работ, с которыми можно будет познакомиться до 1 августа включительно.

Вход в день открытия бесплатный для всех!

ИСТОЧНИК KP.RU