Александра Орлова снова уволили с поста гендиректора "Губернии-33"

СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-05T13:40:06+03:00

На этот раз "без объяснения" причин

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Экс-генеральный директор владимирского телеканала "Губерния-33" Александр Орлов был повторно уволен. На этот раз по статье 278 Трудового кодекса РФ.

Александр Орлов пояснил, что "оставляет за собой возможность подать иск в суд" по поводу этого увольнения.

Отметим, ранее Александр Орлов был восстановлен в должности гендиректора телеканала "Губериния-33" решением Октябрьского районного суда 14 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU