2019-07-05T13:40:06+03:00
Общество

Александра Орлова снова уволили с поста гендиректора "Губернии-33"

На этот раз "без объяснения" причин
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Экс-генеральный директор владимирского телеканала "Губерния-33" Александр Орлов был повторно уволен. На этот раз по статье 278 Трудового кодекса РФ.

Александр Орлов пояснил, что "оставляет за собой возможность подать иск в суд" по поводу этого увольнения.

Отметим, ранее Александр Орлов был восстановлен в должности гендиректора телеканала "Губериния-33" решением Октябрьского районного суда 14 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24