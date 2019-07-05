Праздник огурца в Суздале признан одним из лучших гастрономических фестивалей России

СЕГОДНЯ 13:29 2019-07-05T13:29:07+03:00

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Аналитическое агентство ТурСтат опубликовало рейтинг самых лучших и популярных у туристов опен-эйр гастрономических фестивалей и праздников еды на открытом воздухе в регионах России по итогам прошлого года.

Знаменитый праздник Огурца с количеством посетителей 8 тысяч человек занял почетное второе место. На первой строчке расположилось «Раненбургское застолье», которое в 2018 году приняло в Липецкой области 20 тысяч гостей. На третьей оказался Фестиваль Малины в Рязанской области, собравший 6 тысяч любителей сладкой ягоды.

Праздник огурца является самым вкусным и хрустящим в России. Убедиться в этом можно, приехав в Суздаль 13 июля. В программе фестиваля – дегустация свежих и соленых огурцов, мастер-классы по приготовлению огуречных блюд и большая концертная программа с участием рок-группы «Рекорд Оркестр» со знаменитым синглом «Лада Седан».

ИСТОЧНИК KP.RU