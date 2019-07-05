Первый кандидат на место в депутата Владимирского горсовета сошел с дистанции

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-05T12:54:48+03:00

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Баллотировавшийся на место депутата владимирского горсовета по 17-ому одномандатному округу Иван Ширышев, представляющий партию "Коммунисты России", утратил статус выдвинутого кандидата. У 22-летнего недавнего выпускника ВлГУ остается достаточно времени, чтобы выдвинуть свою кандидатуру повторно.

Иван Ширышев родился в 1997 в Брянске, в прошлом году окончил ВлГУ, инженер-конструктор 3 категории. Ранее Иван был замечен участником другого политического движения левого толка.

На данный момент официально кандидатом на кресло депутата горсовета остается только представитель КПРФ, в прошлом сотрудник полиции, а ныне - пенсионер 48-летняя Елена Мусина. Примечательно, что диплом о высшем образовании, если верить анкете на сайте избиркома, она, как и Иван Ширышев, получила в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU