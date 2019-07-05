Бывший директор «Автоприбора» Алексей Мельников получил 4,5 года общего режима

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-05T16:25:49+03:00

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Фрунзенский районный суд Владимира вынес приговор бывшему директору завода «Автоприбор» Алексею Мельникову. Из всех эпизодов, фигурировавших в уголовном деле, он признан виновным в трех экономических преступлениях: мошенничество в особо крупном размере и два факта растраты в особо крупном размере. Суд счел, что противоправная деятельность Алексея Мельникова длилась с 2011 по 2016 год и акционерному обществу «Автоприбор» нанесен ущерб в размере 1 миллиарда рублей. Напомним, Алексей Мельников в 2016 году уже был осужден за налоговые преступления условно и амнистирован. Тогда же было возбуждено новое уголовное дело, год Мельников провел в СИЗО, остальное время под домашним арестом.

Приговор суда - 4,5 года колонии общего режима и штраф в размере 700 тысяч рублей.

Следственный комитет по Владимирской области сообщает, что сейчас ведется расследование уголовного дела в отношении сына Мельникова - Петра, который, по версии следствия, также был причастен к злоупотреблениям. Во время следствия он скрылся и был объявлен в розыск, а недавно задержан на территории Литвы. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Подробнее о приговоре Алексею Мельникову читайте наш материал.

ИСТОЧНИК KP.RU