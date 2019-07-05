Бывший глава сельского поселения Филипповского баллотируется самовыдвиженцем в Киржачский райсовет

СЕГОДНЯ 12:09 2019-07-05T12:09:53+03:00

На этот раз он указал о своих двух погашенных судимостях

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Бывший глава Филипповского сельского поселения Киржачского района, в котором местные жители уже не первый год борются против строительства мусорного полигона, баллотируется в депутаты районного совета. Олег Иванов, уволенный решением суда в феврале 2018 года за то, что не сообщил о своих погашенных судимостях, снова оказывается в политической жизни района.

Примечательно, что Олег Иванов, много лет состоявший в крупнейшей партии страны "Единая Россия", на этот раз баллотируется к качестве самовыдвиженца.

Олег Иванов родился в Нижнем Новгороде в 1961 году. Живет в деревне Сергеевке. В 2007 году окончил негосударственный институт социально-экономического прогнозирования и моделирования. Ныне пенсионер. Имел судимость на неисполнение приговора суда (погашена 30 ноября 2012 года) и судимость на невыплату зарплат сотрудникам (погашена 9 августа 2013 года).

ИСТОЧНИК KP.RU