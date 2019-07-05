2019-07-05T11:48:41+03:00
Общество

"Владимиртеплогаз" будет рассылать платежки через ЕРИЦ

Отдельных квитанций на тепло не будет
Артём Черепанов
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Компания «Владимиртеплогаз» заключила договор с Единым расчётно-информационным центром (ЕРИЦ) Владимирской области о включении своих услуг в состав единого платёжного документа. Договор о сотрудничестве, подписанный руководителями организаций, начал действовать с 1 июля 2019 года.

Переходить на оплату услуг теплоснабжения через единую платёжку территории присутствия компании «Владимиртеплогаз» будут постепенно, в течение нескольких месяцев. Сначала уменьшение количества платёжек заметят жители Собинки и Лакинска, а уже к началу отопительного сезона платить в «одно окно» смогут в Киржаче, Гусь-Хрустальном, Гороховце и Петушинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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