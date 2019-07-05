2019-07-05T11:32:55+03:00
Общество

Александр Кожевников покинул пост главы молодёжного комитета администрации Владимирской области покинул свой пост

5 июля был последним днем его работы
Сергей МОРКОВКИН
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Пятница 5 июля стала последним днем работы председателя комитета по молодежной политике администрации Владимирской области Александра Кожевникова. Контракт с ним расторгнут по соглашению сторон.

Александр Кожевников был самым молодым руководителем структурного подразделения в нынешнем составе администрации Владимирской области, на момент назначения ему было всего 28 лет. Пост главы молодежного комитета Кожевников занял 10 января 2019 года и проработал всего полгода. Ранее он трудился в департаменте по труду и занятости населения, региональном объединении профсоюзов и Юрьев-Польском мясокомбинате. Отметим, что в биографии экс-главы молодежного комитета был незначительный период работы в журналистике. Кроме того, после окончания вуза Кожевников год служил в армии.

Ранее пост главного по молодежи в регионе занимала Алиса Абрамова. Она уволилась из администрации области сразу после поражения Светланы Орловой на губернаторских выборах осенью 2018 года. Приказ об увольнении Абрамовой был подписан именно ей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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