В Муроме на железнодорожной станции работника придавила краном

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-05T11:13:37+03:00

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Вечером 4 июля, около 17.30, на железнодорожной станции «Муром-4» придавило работника, 41-летнего мастера участка производства. Как сообщает Приволжское следственное управлением на транспорте Следственного комитета, там в это время работал восстановительный поезд, и мужчина находился между корпусом крана и его опорами. Опора крана сдвинулась с места и придавила работника. Травмы оказались смертельными. Следком уже проводит проверку действий ответственных лиц - не было ли нарушения требований охраны труда. На месте работали следователи и криминалисты, сейчас проверяются все документы. По результатам будет решено, возбуждать ли уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU