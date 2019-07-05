2019-07-05T10:35:17+03:00
Общество

Во Владимирской области в ближайшие 10 дней будет абсолютно ясная погода

Но не жаркая
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Над всей Владимирщиной - безоблачное небо! Такой прогноз на целых 10 дней вперед сделали синоптики. Для нашей полосы это редкость - обычно в июне треть дней пасмурные, а минимум пять - небо затянуто тучами и идет дождь. А тут получается, что с 5 по 15 июня небо будет практически безоблачным, и ни упадет ни капли дождя. Садоводам и дачникам надо готовиться и в выходные полить грядки как следует.

Погода будет идеальная для прогулок, поездок по достопримечательностям и походов по грибы. А вот на возможность купаться и загорать лучше не рассчитывать - при ясной погоде будет довольно прохладно. Днем во Владимире обещают +18...+20 градусов, а ночью около +10...+12. Полноценная июльская жара вернется только во второй половине месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывший глава сельского поселения Филипповского баллотируется самовыдвиженцем в Киржачский райсовет
"Владимиртеплогаз" будет рассылать платежки через ЕРИЦ
Провайдер облачных сервисов NGENIX обновил технологическую платформу
Александр Кожевников покинул пост главы молодёжного комитета администрации Владимирской области покинул свой пост
В Муроме на железнодорожной станции работника придавила краном
В Вязниках крадут телефоны среди белого дня
Владимирское "Торпедо" и ФК Муром встретятся в Кубке России
На прием в ОКБ пациентов будут записывать врачи районных поликлиник
Во Владимире прохожий, которого женщина пригласила к себе домой, украл у нее телефон
В Муроме магазин оштрафовали на 150 тысяч рублей
"Владимирпассажиртранс" приобрел 57 валидаторов
В Александровском районе ищут 18-летнюю девушку
Во Владимире проезд в общественном транспорте подорожает на два рубля
В ковровском лесу ищут пенсионерку
На благоустройство во Владимирской области выделят 515 миллионов из федерального бюджета
Во Владимире пройдет турнир по быстрым шахматам, приуроченный к Дню семьи
В Меленках задержали "черного лесоруба", который привозил дерево на свою пилораму
На улице Нижняя Дуброва пьяный мужчина ударил ножом другого за то, что тот пил на улице
Директор "Заря Отель" во Владимире не платил зарплату 58 сотрудникам