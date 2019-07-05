Во Владимирской области в ближайшие 10 дней будет абсолютно ясная погода

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-05T10:35:17+03:00

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Над всей Владимирщиной - безоблачное небо! Такой прогноз на целых 10 дней вперед сделали синоптики. Для нашей полосы это редкость - обычно в июне треть дней пасмурные, а минимум пять - небо затянуто тучами и идет дождь. А тут получается, что с 5 по 15 июня небо будет практически безоблачным, и ни упадет ни капли дождя. Садоводам и дачникам надо готовиться и в выходные полить грядки как следует.

Погода будет идеальная для прогулок, поездок по достопримечательностям и походов по грибы. А вот на возможность купаться и загорать лучше не рассчитывать - при ясной погоде будет довольно прохладно. Днем во Владимире обещают +18...+20 градусов, а ночью около +10...+12. Полноценная июльская жара вернется только во второй половине месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU