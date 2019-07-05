2019-07-05T10:09:53+03:00
Спорт

Владимирское "Торпедо" и ФК Муром встретятся в Кубке России

Матч пройдет 28 июля во Владимире
Сергей МОРКОВКИН
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Болельщики Владимирской области увидят региональное дерби между "Торпедо" и "Муромом" три раза. В двум играм в чемпионате прибавилась игра в Кубке страны. 28 июля во Владимире пройдет матч 1/128 финала между областными командами.

Высочайшим достижением "Торпедо" в Кубке страны является выход в 1/8 кубка страны в 2011 году. "Муром" пока ни разу не преодолел 1/128 финала кубка России.

Победитель областного дерби сыграет в следующем раунде сыграет с одной из четырех команд: московкий "Арарат", подмосковная "Коломна", раменский "Сатурн" или химкинский "Олимп".

Действующим победителем кубка России является московский "Локомотив". В истории соревнования лишь однажды победителем стал представитель подэлитного дивизиона. В 2004 году грозненский "Терек", благодаря году Андрея Федькова, обыграл "Крылья Советов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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