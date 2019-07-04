Во Владимире прохожий, которого женщина пригласила к себе домой, украл у нее телефон
После знакомства женщина сразу же пригласила нового знакомого к себе. Но, видимо, не ожидала, что он - вор
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В полицию обратилась 34-летняя жительница Владимира, которая заявила о краже телефона.
По данным УМВД по Владимирской области, женщина познакомилась на улице с мужчиной и пригласила его к себе домой. В квартире новый знакомый попросил ее позвонить. Конечно, она не отказала мужчине и отдала свой телефон. Навсегда. 41-летний мужчина вышел поговорить в подъезд и обратно не вернулся.
Телефон он успел продать, а вырученные деньги - потратить. Возбуждено уголовное дело за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU