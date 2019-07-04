2019-07-04T16:45:39+03:00
Общество

В Муроме магазин оштрафовали на 150 тысяч рублей

Там нашли просроченные продукты и товары без маркировки
Ирина Мальцева
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Нарушения в продуктовом магазине на улице Войкова в Муроме нашли сотрудники управления Роспотребнадзора по Владимирской области во время внеплановой проверке. Как оказалось, обнаруженные ранее нарушения сотрудники предприятия не устранили и в торговой точке по-прежнему хранились просроченные продукты и товары без маркировки, которая положена по закону. В результате участники проверки составили протоколы об административных правонарушениях и направлены в Арбитражный суд Владимирской области, который оштрафовал магазин на крупную сумму – сто пятьдесят тысяч рублей. При этом администрации все равно необходимо исправить все нарушения, иначе им грозит новый штраф или закрытие магазина на срок до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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