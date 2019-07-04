"Владимирпассажиртранс" приобрел 57 валидаторов
А всего их будет 100 - и в автобусах, и в троллейбусах
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По словам генерального директора муниципального предприятия Михаила Кулибабы, на сегодняшний день во «Владимирпассажиртрансе» получили уже 57 онлайн-касс. Всего предприятие получит 100 валидаторов - ими оснастят каждого кондуктора как в автобусах, так и в троллейбусах.
Внедрение онлайн-касс для оплаты проезда не отменяет привычной для владимирцев наличной оплаты и не влияет на стоимость поездки.
ИСТОЧНИК KP.RU