"Владимирпассажиртранс" приобрел 57 валидаторов

СЕГОДНЯ 15:03 2019-07-04T15:03:10+03:00

А всего их будет 100 - и в автобусах, и в троллейбусах

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По словам генерального директора муниципального предприятия Михаила Кулибабы, на сегодняшний день во «Владимирпассажиртрансе» получили уже 57 онлайн-касс. Всего предприятие получит 100 валидаторов - ими оснастят каждого кондуктора как в автобусах, так и в троллейбусах.

Внедрение онлайн-касс для оплаты проезда не отменяет привычной для владимирцев наличной оплаты и не влияет на стоимость поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU