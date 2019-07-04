В Александровском районе ищут 18-летнюю девушку
С 1 июля она не появлялась дома
.Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.
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В Александрове пропала Мадина Саломатшоева 2000 года рождения. С 1 июля 2019 года ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 168 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие.
Была одета в синюю джинсовую куртку, черную майку, брюки и белые кроссовки. С собой был рюкзак.
Если вы что-то знаете об этой девушке, звоните инфоргу "Лиза Алерт": 89607206024.
ИСТОЧНИК KP.RU