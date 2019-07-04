Во Владимире проезд в общественном транспорте подорожает на два рубля

СЕГОДНЯ 14:09 2019-07-04T15:20:08+03:00

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4 июля департамент цен и тарифов рассмотрел вопрос повышения стоимости проезда в городе Владимире. И пришел к выводу, что тариф вполне можно повысить на два рубля.

С 10 июля билет на автобус будет стоить 24 рубля, а одна поездка в троллейбусе обойдется вам в 23 рубля. При этом перевозчики запрашивали гораздо больше. У чиновников департамента они просили сделать стоимость проезда в районе 33 рублей. Однако чиновники, изучив все документы, пришли к выводу, что экономически обоснована цифра - 23 рубля 87 копеек. Дальше же цифра была округлена. Так и получился предстоящий тариф. Подорожание, как и в прошлые годы связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы, а также необходимостью повышать уровень зарплат.

Кстати, последние два года проезд стал дорожать на два рубля. До этого же долгие годы чиновники не поднимали стоимость проезда больше, чем на рубль.

ИСТОЧНИК KP.RU