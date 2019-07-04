В ковровском лесу ищут пенсионерку

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-04T13:48:28+03:00

Она ушла за грибами 2 июля

Изменить размер текста: A A

68-летняя Татьяна Генералова (Белова) 2 июля 2019 года ушла в лес за грибами. Так и не вернулась. Поисково - спасательный отряд "Лиза Алерт" отправляется на поиски.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.

Была одета в темную ветровку, коричневые брюки, темный платок. С собой брала ведро.

Женщина хромает на одну ногу.

ИСТОЧНИК KP.RU