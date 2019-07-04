2019-07-04T13:48:28+03:00
Происшествия

В ковровском лесу ищут пенсионерку

Она ушла за грибами 2 июля
Валерия Рудометова
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..Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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68-летняя Татьяна Генералова (Белова) 2 июля 2019 года ушла в лес за грибами. Так и не вернулась. Поисково - спасательный отряд "Лиза Алерт" отправляется на поиски.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.

Была одета в темную ветровку, коричневые брюки, темный платок. С собой брала ведро.

Женщина хромает на одну ногу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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