В ковровском лесу ищут пенсионерку
Она ушла за грибами 2 июля
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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68-летняя Татьяна Генералова (Белова) 2 июля 2019 года ушла в лес за грибами. Так и не вернулась. Поисково - спасательный отряд "Лиза Алерт" отправляется на поиски.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.
Была одета в темную ветровку, коричневые брюки, темный платок. С собой брала ведро.
Женщина хромает на одну ногу.
ИСТОЧНИК KP.RU