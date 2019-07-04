На благоустройство во Владимирской области выделят 515 миллионов из федерального бюджета

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-04T13:35:06+03:00

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В рамках реализации во Владимирской области федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на благоустройство дворов и общественных территорий планируется направить 590,9 млн рублей, в том числе 515,9 млн рублей из федерального бюджета, 10,5 млн рублей из областного бюджета и 64,5 млн рублей из местных бюджетов.

На выделенные средства планируется благоустроить 144 двора в 28 муниципальных образованиях и 80 общественных территорий в 61 муниципальном образовании. На сегодняшний день работы завершены уже в 39 дворах во Владимире, Вязниках, Меленках, Суздале, в посёлке Балакирево, а также в сельских поселениях Паустовское Вязниковского района, Брызгаловское Камешковского района, Небыловское Юрьев-Польского района и Павловское Суздальского района.

Есть муниципалитеты, где сроки контрактования нарушены, в их числе Кольчугино, Гусь-Хрустальный, Костерёво и так далее. В случае неосвоения денег в текущем году остаток средств придётся возвращать в федеральный бюджет, а регион не будет допускаться к расходованию в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU