В Меленках задержали "черного лесоруба", который привозил дерево на свою пилораму

СЕГОДНЯ 11:50 2019-07-04T11:50:20+03:00

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21 июня текущего года в полицию обратился участковый лесничий. Он нашел в лесу свежие спилы деревьев на особо защитном участке леса. При этом никаких работ по заготовке древесины на этом участке не было запланировано.

Ущерб лесному фонду превысил 200 000 рублей.

По данным УМВД, полицейские нашли "черного лесоруба". На свою пилораму 57-летний местный житель привозил дерево и перерабатывал.

Возбуждено уголовное дело за незаконную рубку леса.

ИСТОЧНИК KP.RU