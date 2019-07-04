Директор "Заря Отель" во Владимире не платил зарплату 58 сотрудникам
За полгода накопилось более 150 тысяч рублей
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Владимирская прокуратура передала в суд дело по невыплате зарплаты директором ООО "Заря Отель". Его обвиняют по статье 145.1 УК РФ.
По версии следствия, с 1 июня по 28 ноября 2017 года директор ООО "Заря Отель" не платил заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск и увольнение, хотя средства у предприятия были. За полгода долгов перед 58 сотрудниками скопилось на сумму более 150 тысяч рублей. При этом бывший владелец гостиницы вину свою не признал и долги перед людьми до сих пор не погасил.
Уголовное дело будет рассмотрено в мировом суде судебного участка №6 Ленинского района города Владимира.
ИСТОЧНИК KP.RU