Директор "Заря Отель" во Владимире не платил зарплату 58 сотрудникам

СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-04T11:26:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимирская прокуратура передала в суд дело по невыплате зарплаты директором ООО "Заря Отель". Его обвиняют по статье 145.1 УК РФ.

По версии следствия, с 1 июня по 28 ноября 2017 года директор ООО "Заря Отель" не платил заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск и увольнение, хотя средства у предприятия были. За полгода долгов перед 58 сотрудниками скопилось на сумму более 150 тысяч рублей. При этом бывший владелец гостиницы вину свою не признал и долги перед людьми до сих пор не погасил.

Уголовное дело будет рассмотрено в мировом суде судебного участка №6 Ленинского района города Владимира.

ИСТОЧНИК KP.RU