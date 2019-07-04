В Коврове онкобольной получил бесплатные лекарства только после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 10:39 2019-07-04T10:39:17+03:00

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Инвалиду 2 группы, живущему в Коврове, в сентябре и ноябре прошлого года были выписаны рецепты на бесплатные лекарства, положенные ему по закону. Однако получить их мужчина не смог – в аптеке ему отказали, заявив. Что денег на закупку препаратов нет. Прерывать лечение онкологического заболевания было нельзя, и горожанин на свои средства купил необходимые лекарства, потратив на это около одиннадцати тысяч рублей. Позднее мужчина обратился с жалобой в Ковровскую городскую прокуратуру, а прокурор подал иск в суд о взыскании с больницы возмещения расходов, но в ходе судебного разбирательства все потраченные деньги мужчине вернули добровольно еще до вынесения решения.

ИСТОЧНИК KP.RU