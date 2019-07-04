Владимирка решила снять порчу и лишилась денег

СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-04T10:31:58+03:00

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В январе прошлого года две женщины, семидесяти и сорока лет, решили заработать и договорились, что одна из них будет искать пенсионеров, сообщать им и, что на них «наведена порча» и предлагать снять ее. В процессе злоумышленницы планировали похищать деньги доверчивых горожан. В марте этого года подельницы сообщили пожилой жительнице Владимира, что ей нужно снять порчу, для чего необходимы деньги, которые потом останутся у хозяйки. Но пока женщины проводили ритуал, одна из них подменила деньги на билеты банка приколов, а унесенную 21 тысячу рублей они разделили между собой. Сейчас подельницам предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Одна из сообщниц признала свою вину, а вторая ее полностью ее отрицает.

ИСТОЧНИК KP.RU