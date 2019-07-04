2019-07-04T10:16:47+03:00
Общество

УК «КапиталЪ» передает в управление УК «ПРОМСВЯЗЬ» 7 открытых паевых инвестиционных фондов

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УК «КапиталЪ» и УК «ПРОМСВЯЗЬ», одни из старейших компаний на отечественном рынке доверительного управления, приняли совместное решение о переходе семи открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) УК «КапиталЪ» под управление УК «ПРОМСВЯЗЬ».

Соглашение позволит расширить и диверсифицировать линейку фондов, а также позволит предоставить клиентам более широкие возможности при выборе инструментов для инвестирования своих сбережений.

Процесс передачи активов не повлечет неудобств для пайщиков открытых фондов УК «КапиталЪ»: обслуживание будет осуществляться в обычном режиме, условия по заключенным договорам остаются прежними – перезаключать их не требуется.

«Мы не просто приобретаем активы и технологии в рамках соглашения, а формируем высокопрофессиональную команду специалистов с уникальным для рынка опытом. Уверен, что полученный синергетический эффект позволит нам в ближайшей перспективе занять лидирующие позиции среди крупнейших управляющих компаний России», – говорит генеральный директор УК «ПРОМСВЯЗЬ» Алексей Кузнецов.

«УК «КапиталЪ» и УК «ПРОМСВЯЗЬ» не исключают взаимодействия и в других областях», – отметил генеральный директор УК «КапиталЪ» Константин Беликов.

В дальнейшем УК «ПРОМСВЯЗЬ» сосредоточится на развитии линейки открытых паевых инвестиционных фондов, классическом доверительном управлении, а также на управлении средствами негосударственных пенсионных фондов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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