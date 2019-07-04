Во Владимире произошло массовое ДТП с участием троллейбуса

СЕГОДНЯ 10:03 2019-07-04T10:03:47+03:00

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3 июля около 13.50 в районе улицы Электрозаводская иномарка врезалась в троллейбус. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель автомобиля Hyndai ехал по улице Юрьевская в сторону улицы Мира. Выехав на перекресток на красный свет, он столкнулся с троллейбусом, двигавшимся по улице Электрозаводская в сторону улицы Мира.

В результате начался "эффект домино" - троллейбус врезался в стоящий на красный свет Renault logan, который въехал в стоящий в попутном направлении Renault Sandero. В результате массового ДТП пострадали два человека. Ушибы получила пассажирка троллейбуса и водитель Renault logan. Оба пострадавших лечатся дома.

ИСТОЧНИК KP.RU