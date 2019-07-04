В муромском гараже оперативники нашли "паленый" алкоголь почти на миллион рублей
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В гараже и ангаре, которые арендовал 45-летний муромлянин, оперативники нашли более 1300 бутылок и 7000 литров спирта. Все было без акцизных марок.
По данным УМВД, алкоголь местный житель покупал в соседнем районе и продавал в розницу.
Экспертиза показала, что спирт и алкоголь не соответствуют требованиям межгосударственных стандартов. По предварительной оценке, стоимость изъятого превышает 900 000 рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное за приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU