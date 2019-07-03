2019-07-03T17:50:07+03:00
Звезды

Владимирский областной театр кукол наградили за спектакль «Матренин двор»

Диплом международного фестиваля владимирцы получили в Санкт-Петербурге
Ирина Мальцева
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Участниками КУKARTа также были театральные коллективы Владимирский областной театр кукол выступил на закрытии 25-го Международного фестиваля-биеннале кукольных и синтетических театров КУKART, собравшего кукольников из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Волгограда, Кирова, Тамбова, Оренбурга, Пскова, Рыбинска, Рязани, Екатеринбурга, Сургута, Самары, кукольники из Египта, Бразилии, Турции, Чили, Эстонии и Израиля. На сцене Санкт-Петербургского театра марионеток владимирцы показали спектакль «Матренин двор», поставленный по рассказу Александра Солженицына главным режиссером Владимирского областного театра кукол Марины Протасовой. Постановка получила диплома фестиваля «за раскрытие темы сложной женской судьбы языком кукол-марионеток».

ИСТОЧНИК KP.RU

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