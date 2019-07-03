Житель Муромского района украл у своего собутыльника деньги с банковской карты

СЕГОДНЯ 17:41 2019-07-03T17:41:50+03:00

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13 июня текущего года житель Муромского района обратился в полицию. 43-летний мужчина заявил, что с его банковской карты исчезли деньги. Пропажу он обнаружил на утро, после бурного застолья в компании знакомых.

Полиция установила возможного подозреваемого. Им оказался 23-летний житель того же посёлка, что и потерпевший. Выяснилось,что ранее молодой человек был неоднократно судим за мошенничество и грабеж.

По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, подозреваемый был задержан. Вину молодой человек признал. Он рассказал, что банковскую карту похитил из кармана товарища, пока тот спал. Деньги потратил на свои личные нужды. За кражу злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU