В Александровском районе вынесли приговор троим гражданам Украины за создание нарколаборатории

СЕГОДНЯ 17:15 2019-07-03T17:15:31+03:00

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Александровским городским судом вынесен приговор троим гражданам Украины, сообщает прокуратура.

В ноябре 2016 года была создана преступная группа, которая занималась производством и распространением наркотиков на территории Российской Федерации. Банда через интернет общалась с покупателями и делала "тайники-закладки".

В состав группы входили обособленные структурные подразделения – «кураторы», «лаборатории», «крупнооптовые курьеры» и «закладчики».

Вербовка новых членов велась через социальные сети среди граждан Украины, которые потом приезжали в Российскую Федерацию.

С июля 2017 года по октябрь 2017 года подсудимыми - участниками сообщества - была организована лаборатория по производству синтетических наркотиков (так называемой «соли»). Полиция нашла в ней химическое оборудование, телефоны с переписками и инструктажами, а также более 70 кг наркотиков.

Суд назначил двоим соучастникам наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 лет, третьему из них – 14,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении четвертого соучастника рассмотрено в мае 2019 года, ему дали 6 лет 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU