В Александровском районе по факту гибели ребенка на воде возбуждено уголовное дело
Трагедия случилась 22 июня в Александровском районе. 4-летняя девочка вместе со своей бабушкой отдыхала на берегу водоема, расположенного между частными домовладениями. Малышка играла в воде. Бабушка отвлеклась и не заметила, как ребенок упал в воду. Спасти девочку не удалось.
В результате доследственной проверки выяснилось,что водоем, на котором отдыхали не только бабушка с внучкой, но и другие местные жители, имел статус противопожарного пруда. Это место не было предназначено для купания. Кроме того, следствие установило,что 4-летняя девочка находилась на участке водоема, глубина которого составляла около полутора метров.
Наряду с тем, что девочка была оставлена в условиях опасности, следственные органы проверяют действия( бездействия) должностных лиц органов самоуправления, ответственных за содержание пожарного водоема и контроль за использование его по прямому техническому назначению.
ИСТОЧНИК KP.RU