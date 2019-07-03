2019-07-03T17:04:26+03:00
Происшествия

В Александровском районе по факту гибели ребенка на воде возбуждено уголовное дело

4-летняя девочка утонула на водоеме, не предназначенном для купания
Елена Масленникова
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Трагедия случилась 22 июня в Александровском районе. 4-летняя девочка вместе со своей бабушкой отдыхала на берегу водоема, расположенного между частными домовладениями. Малышка играла в воде. Бабушка отвлеклась и не заметила, как ребенок упал в воду. Спасти девочку не удалось.

В результате доследственной проверки выяснилось,что водоем, на котором отдыхали не только бабушка с внучкой, но и другие местные жители, имел статус противопожарного пруда. Это место не было предназначено для купания. Кроме того, следствие установило,что 4-летняя девочка находилась на участке водоема, глубина которого составляла около полутора метров.

Наряду с тем, что девочка была оставлена в условиях опасности, следственные органы проверяют действия( бездействия) должностных лиц органов самоуправления, ответственных за содержание пожарного водоема и контроль за использование его по прямому техническому назначению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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