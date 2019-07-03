Владимир и Ковров лидируют по числу долгожителей в июле

СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-03T14:16:09+03:00

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Лидерами по числу долгожителей июля являются города Владимир и Ковров (по 29 человек), Муром (15 человек), Вязники (14 человек), Гусь-Хрустальный (13 человек).

Среди старейших именинников этого летнего месяца 30 пенсионеров, которые отметят 95-ти летний юбилей, и еще 123 ветерана, которым исполнится 90 лет.

Напомним, что с мая 2012 года специалистами областного Пенсионного фонда ежемесячно производится сбор и обработка сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные дни рождения (начиная с 90-летия).

Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений Президента России.

ИСТОЧНИК KP.RU