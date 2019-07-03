6 июля в Муроме выступят Дина Гарипова, Сергей Волчков и Любовь Успенская

СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-03T14:05:53+03:00

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Уже в эту субботу, 6 июля, в Муроме пройдет День семьи, любви и верности. Наконец, стало известно, кто выступит на концерте на набережной Оки.

Как сообщают наши коллеги из Муром-24, про любовь на сцене споют Любовь Успенская, Александр Малинин, Ольга Кормухина, Игорь Саруханов, Зара, Алексей Глызин, Дина Гарипова, Анастасия Спиридонова, Сергей Волчков и другие.

Ведущими станут Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова.

Начало концерта - в 20 часов. В эфире Первого канала его покажут на следующий день, в воскресенье, в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU