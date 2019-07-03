Сотрудники ковровского предприятия украли со склада светодиодные светильники

СЕГОДНЯ 12:15 2019-07-03T12:15:11+03:00

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Двое ковровчан, 39 и 53 лет, работали на одном из местных предприятий. Имея доступ к складскому помещению, мужчины в течение нескольких дней воровали светодиодные светильники. Обнаружив пропажу, сотрудники предприятия обратились в полицию. Злоумышленников нашли быстро. Они признались, что похищенные светильники использовали для установки на других объектах, не имеющих отношения к предприятию. За кражу обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU