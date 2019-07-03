Владимирский театр кукол стал лауреатом международного фестиваля "КУKART"

СЕГОДНЯ 12:13 2019-07-03T12:13:50+03:00

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Владимирский областной театр кукол выступил на закрытии 25-го Международного фестиваля-биеннале кукольных и синтетических театров КУKART, который проходил с 22 по 30 июня в Санкт-Петербурге.

На сцене Санкт-Петербургского театра марионеток владимирцы показали спектакль "Матрёнин двор" по рассказу Александра Солженицына в постановке Марины Протасовой. Эта работа удостоена диплома лауреата фестиваля "за раскрытие темы сложной женской судьбы языком кукол-марионеток". Участниками КУKARTа также были театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Волгограда, Кирова, Сургута, Самары, кукольники из Египта, Бразилии, Турции, Чили, Эстонии и Израиля.

КУKART – самый крупный, единственный благотворительный и некоммерческий фестиваль кукольников, не имеющий аналогов на российской арт-сцене. С 1993 года форум проходит в Петербурге в период белых ночей на различных профильных площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU