Ковровчанка украла деньги из чужого кошелька

СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-03T11:21:26+03:00

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По версии следствия, обвиняемая работала продавцом в одном из ковровских магазинов. Находясь на рабочем месте, женщина увидела мужской кошелек. Он лежал на полу рядом с прилавком. Продавщица поняла,что его выронил один из посетителей, и недолго думая забрала себе. В кошельке, помимо денег, находились документы, содержащие личные данные собственника. То есть хозяина кошелька можно было определить. Но обвиняемая решила иначе. Завладев чужим имуществом, она распорядилась средствами по своему усмотрению. Теперь продавщицу будут судить за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU