ФСБ задержало кольчугинцев, знавших уничтоженных террористов

СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-03T12:27:11+03:00

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УФСБ России по Владимирской области завела дело на двоих жителей Владимирской области. Их обвиняют в том, что они знали о человеке, финансирующем террористов, но не сообщили об этом в полицию или ФСБ.

По версии следствия, Эти двое были лично знакомы с одним из террористов, ликвидированных 22 мая 2019 года в Кольчугино. При этом они не являлись его родственником, что могло бы быть смягчающим обстоятельством. При этом преступник не скрывал перед ними связей с террористами, а также информацию о переводах денежных средств соответствующим организациям.

Следователи УФСБ России по Владимирской области завели дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 205,6 УК РФ (финансирование терроризма).

ИСТОЧНИК KP.RU