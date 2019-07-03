2019-07-03T10:17:45+03:00
Общество

Жители дома заставили соседа убрать гараж

Мужчина поставил его без разрешения
Ирина Мальцева
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В Октябрьский районный суд обратились жители одной из многоэтажек, недовольные тем, что их сосед поставил во дворе дома металлический гараж. Разрешения на строительство у остальных собственников он не получал, гараж он не регистрировал, необходимых документов у него не было. Суд согласился с жителями, и потребовал освободить общий участок от самовольно поставленного гаража. Но мужчина, желавший хранить машину поближе к дому, обжаловал решение суда. Владимирский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, не поддержал его, посчитав, что правы остальные жильцы многоквартирного дома. Теперь владельцу гаража предстоит демонтировать его и увести своими силами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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