Владимирэнерго информирует физических лиц, имеющих задолженность перед энергокомпанией

СЕГОДНЯ 10:04 2019-07-03T10:04:18+03:00

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«Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» (филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго»), обеспечивавшее электроснабжение большей части потребителей региона в период с июля 2017 года по март 2018 года включительно, дополнительно разъясняет ситуацию с долговыми квитанциями, в конце мая направленными в адрес физических лиц.

В силу действующих норм законодательства в случае утраты гарантирующим поставщиком своего статуса, Министерство энергетики РФ на период проведения конкурса по назначению нового гарантирующего поставщика определяет на временной основе для выполнения данных функций сетевую организацию. Учитывая, что «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» является крупнейшей сетевой организацией на территории Владимирской области, именно на него было возложено выполнение функций гарантирующего поставщика электроэнергии. С 1 июля 2017 года по 31 марта 2018 года Владимирэнерго в соответствии с действующим законодательством временно выполнял функцию Гарантирующего поставщика (ГП) электроэнергии, т.е. помимо основной деятельности по передаче и распределению электричества, технологическому присоединению к сетям, занимался продажей энергоресурса конечному потребителю. Предыдущий ГП – ПАО «Владимирэнергосбыт» был лишён данного статуса из-за долгов на оптовом рынке электроэнергии. С 1 апреля 2018 года в результате проведённого Минэнерго РФ конкурса новым ГП Владимирской области стало Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбыт Волга» (ООО «ЭСВ»), с этого момента потребители Владимирэнерго стали оплачивать электроэнергию новому ГП. За период выполнения Владимирэнерго функции ГП (с 01.07.2017 по 31.03.2018) ряд потребителей - физических лиц по ряду причин не оплачивали выставленные энергокомпанией квитанции за свет. В результате чего образовалась задолженность, которая может негативно повлиять на выполнение Владимирэнерго всех производственных программ, связанных с обеспечением надёжности электроснабжения потребителей Владимирской области.

В связи с этим во Владимирэнерго было принято решение о направлении потребителям, у которых образовалась задолженность в период с 01.07.2017 по 31.03.2018, долговых квитанций в количестве 61 тыс. штук. Во избежание путаницы и некорректной оплаты совместно с ООО «ЭСВ» в региональных СМИ были выпущены разъяснительные информационные материалы.

Уважаемые потребители! Если вы считаете, что долговая квитанция выставлена некорректно, и вы уже произвели оплату за данный период (с 01.07.2017 по 31.03.2018) в адрес иного поставщика, просьба обратиться в офисы обслуживания потребителей Владимирэнерго и написать заявление с приложением подтверждающих документов (копии квитанции об оплате, электронного скриншота онлайн-банка и т.п.). Это же следует сделать при получении телефонного звонка от представителей Владимирэнерго, которые будут информировать о задолженности.

По вопросам возникшей задолженности за период с 01.07.2017 года по 31.03.2018 года можно обратиться очно, либо по телефону в:

Центр по обслуживанию потребителей, расположенный по адресу: 600016, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д.91, 8 (4922) 47-03-62, 8 (4922) 40-61-14, 8 (4922) 40-61-15 (обслуживает Камешковский, Петушинский, Собинский, Суздальский и Судогодский районы)

пункты по работе с потребителями «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго», размещенные по адресам:

1. 601655, г. Александров, ул. Мосэнерго д. 1, контактный телефон: 8 (49244) 3-98-42, 8 (49244) 3-98-36, 8 (49244) 3-98-44 (Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Юрьев-Польский районы)

2. 601900, г. Ковров, ул. Свердлова, д.78, контактный телефон 8 (49232) 4-85-01 (Вязниковский, Гороховецкий, Ковровский и Селивановский)

3. 602209, г. Муром, ул. Механизаторов, д.28а, контактный телефон 8 (49234) 7-21-55 (Меленковский и Муромский районы)

4. 601508, г. Гусь-Хрустальный, пр. 50-летия Советской власти, д.16, контактный телефон 8 (49241) 3-73-31, 8 (49241) 3-73-33 (Гусь-Хрустальный район)

Будьте внимательны! Долговые квитанции Владимирэнерго отличаются от счетов действующего гарантирующего поставщика и не затрагивают взаиморасчеты между ООО «ЭСВ» и потребителями по поставленной электрической энергии с 01.04.2019 по настоящее время. Перед оплатой проверяйте реквизиты* «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго». Долговые квитанции можно оплатить на Почте России, в терминалах и банкоматах ПАО «Сбербанк», удаленно – через интернет-банк или мобильное приложение Сбербанк-онлайн.

*Реквизиты «Владимирэнерго»:

Получатель платежа: филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ИНН 5260200603, КПП 332902001, р/с №40702810810000006113 в Владимирское отделение №8611 ПАО «Сбербанк», кор. счет № 30101810000000000602, БИК 041708602

Владимирэнерго также напоминает, что должники рискуют получить запрет на выезд из страны, а также пени, повестку в суд или визит судебных приставов и просит в срочном порядке оплатить образовавшуюся задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU