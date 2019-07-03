Во Владимирской области - снижение рождаемости и увеличение детской смертности

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-03T09:31:32+03:00

В 2019 году в регионе родилось 4711 малышей, а в 2018 их было 5199

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По сравнению с январем-маем 2018 года число родившихся уменьшилось на 9,4%: в 2019 году родилось 4711 малышей, а в 2018 их было 5199. По данным Владимирстата, за январь-май 2018 года умерло 9519 человек, а в 2019 году за этот же период- 9013.

Коэффициент детской смертности увеличился на 31,9% и составил 6,2 умершего на 1000 родившихся.

ИСТОЧНИК KP.RU