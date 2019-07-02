Экс-губернатор Светлана Орлова проверит работу Управления Пенсионного фонда во Владимирской области

СЕГОДНЯ 18:13 2019-07-02T18:13:52+03:00

У ПФР по региону уволился муж находящейся под следствием экс-вице-губернатора Елены Мазанько

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Бывший губернатор Владимирской области и действующий аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова проверит работу Управления Пенсионного фонда по Владимирской области. О сроках проверки на данный момент ничего не известно.

Отметим, 1 июля с должности главы управления Пенсионного фонда РФ по Владимирской области уволился муж соратницы Светланы Орловой Елены Мазанько Александр. Он пошел на повышение и стал советником председателя правления ПФР РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU