Экс-губернатор Светлана Орлова проверит работу Управления Пенсионного фонда во Владимирской области
У ПФР по региону уволился муж находящейся под следствием экс-вице-губернатора Елены Мазанько
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Бывший губернатор Владимирской области и действующий аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова проверит работу Управления Пенсионного фонда по Владимирской области. О сроках проверки на данный момент ничего не известно.
Отметим, 1 июля с должности главы управления Пенсионного фонда РФ по Владимирской области уволился муж соратницы Светланы Орловой Елены Мазанько Александр. Он пошел на повышение и стал советником председателя правления ПФР РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU