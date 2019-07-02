16-летних подростков из Мурома и Владимира задержали за покупку наркотиков

СЕГОДНЯ 16:37 2019-07-02T16:37:45+03:00

Молодые люди заказывали их через интернет

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовные дела против 16-летних подростков из Мурома и Владимира. Их задержали с купленными через интернет наркотиками.

Молодого человека из Мурома полицейские задержали со свертком, весом в 1 грамм, в котором была наркологическая смесь. Интернет, оплатив «покупку» через электронный кошелек. Так называемую закладку, забрал по указанному адресу в подъезде жилого дома. Психотропное вещество приобрел для личного потребления.

По данным следствия, несовершеннолетний учащийся колледжа воспитывается в многодетной семье, в прошедшем году умер его отец, маме одной сложно заниматься детьми.

Учитывая ситуацию, следователь СК России обратился в органы системы профилактики и здравоохранения для оказания содействия и необходимой помощи семье и подростку, имеющему склонность к употреблению вредных веществ.

В июне 2019 года аналогичные факты участия двух несовершеннолетних в незаконном обороте наркотической смеси выявлены в Октябрьском и Фрунзенском районах города Владимира.

ИСТОЧНИК KP.RU