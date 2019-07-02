16-летних подростков из Мурома и Владимира задержали за покупку наркотиков
Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовные дела против 16-летних подростков из Мурома и Владимира. Их задержали с купленными через интернет наркотиками.
Молодого человека из Мурома полицейские задержали со свертком, весом в 1 грамм, в котором была наркологическая смесь. Интернет, оплатив «покупку» через электронный кошелек. Так называемую закладку, забрал по указанному адресу в подъезде жилого дома. Психотропное вещество приобрел для личного потребления.
По данным следствия, несовершеннолетний учащийся колледжа воспитывается в многодетной семье, в прошедшем году умер его отец, маме одной сложно заниматься детьми.
Учитывая ситуацию, следователь СК России обратился в органы системы профилактики и здравоохранения для оказания содействия и необходимой помощи семье и подростку, имеющему склонность к употреблению вредных веществ.
В июне 2019 года аналогичные факты участия двух несовершеннолетних в незаконном обороте наркотической смеси выявлены в Октябрьском и Фрунзенском районах города Владимира.
ИСТОЧНИК KP.RU