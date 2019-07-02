Владелец захламленного участка в Судогодском районе заплатит более двух миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-02T12:39:00+03:00

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Житель Саратовской области владел почти пять с половиной гектарами земли, предназначенной для Сельского хозяйства. Землю хозяин не использовал и еще в 2017 году его оштрафовали, поскольку значительная часть участка заросла сорной травой, кустарниками, а кроме того, там выросли стихийные свалки. Устранять нарушения владелец не спешил, несмотря на несколько предписаний и еще один штраф. В результате сотрудники Судогодской прокуратуры и регионального управления Россельхознадзора обратились в суд, прося обязать собственника провести работы по рекультивации земель и возместить нанесенный ущерб. Экологическая экспертиза, назначенная судом подтвердила, что захламление на земельном участке привело к утрате природных свойств плодородного слоя почвы и деградации почв. В итоге суд обязал владельца участка в течение года разработать проект рекультивации земельного участка и провести работы. Кроме того, в счет возмещения ущерба окружающей природной среде ему предстоит отдать более двух миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU