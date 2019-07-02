2019-07-02T12:17:32+03:00
Политика

КПРФ выдвинет на пост мэра Мурома депутата местного горсовета

Кроме него на выборы точно пойдет действующий глава округа Евгений Рычков
Артём Черепанов
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КПРФ определилась со своим кандидатом на пост главы округа Мурома. Партия выдвинет депутата местного горсовета Владимира Колпакова.

Владимир Колпаков родился в 1953 году, работает инженером на местном предприятии, женат, майор запаса.

Отметим, что действующий глава округа Мурома Евгений Рычков также пойдет на выборы. Он представляет политическую партию "Единая Россия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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