Специалисты компании «Газпром газораспределение Владимир» газифицировали деревню Канабьево Ковровского района

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-02T11:58:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты АО «Газпром газораспределение Владимир» ввели в эксплуатацию газопровод в деревне Канабьево Ковровского района Владимирской области.

Для газификации деревни владимирские газовики построили газопровод высокого давления протяженностью 1,2 км, а также шкафной газорегуляторный пункт.

Газификация населенного пункта стала возможной в результате сотрудничества газовиков, органов власти, включивших строительство распределительных сетей в программу устойчивого развития сельских территорий, а также самих жителей, за счет средств которых была разработана проектная документация.

ИСТОЧНИК KP.RU