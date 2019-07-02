Специалисты компании «Газпром газораспределение Владимир» газифицировали деревню Канабьево Ковровского района
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Специалисты АО «Газпром газораспределение Владимир» ввели в эксплуатацию газопровод в деревне Канабьево Ковровского района Владимирской области.
Для газификации деревни владимирские газовики построили газопровод высокого давления протяженностью 1,2 км, а также шкафной газорегуляторный пункт.
Газификация населенного пункта стала возможной в результате сотрудничества газовиков, органов власти, включивших строительство распределительных сетей в программу устойчивого развития сельских территорий, а также самих жителей, за счет средств которых была разработана проектная документация.
ИСТОЧНИК KP.RU