Во Владимирской области задержали двоих воров
Оба украли деньги у женщин
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В полицию Гусь-Хрустального обратилась местная жительница. Она сообщила о краже семи тысяч рублей из ее квартиры. По данным пресс-службы УМВД, деньги украл 33-летний мужчина, который жил с женщиной в одном доме. Он дождался, пока хозяйка выйдет, и залез в квартиру.
Возбуждено уголовное дело за кражу.
Еще одного вора поймали в Радужном. 44-летний приятель потерпевшей, который был у нее дома, забрал 5 тысяч рублей. В этот момент хозяйка просто отвернулась.
Мужчин могут лишить свободы на срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU