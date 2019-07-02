Во Владимирской области задержали двоих воров

СЕГОДНЯ 11:09 2019-07-02T11:09:05+03:00

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В полицию Гусь-Хрустального обратилась местная жительница. Она сообщила о краже семи тысяч рублей из ее квартиры. По данным пресс-службы УМВД, деньги украл 33-летний мужчина, который жил с женщиной в одном доме. Он дождался, пока хозяйка выйдет, и залез в квартиру.

Возбуждено уголовное дело за кражу.

Еще одного вора поймали в Радужном. 44-летний приятель потерпевшей, который был у нее дома, забрал 5 тысяч рублей. В этот момент хозяйка просто отвернулась.

Мужчин могут лишить свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU