2019-07-02T10:48:50+03:00
Спорт

Новым директором ФК "Муром" стал депутат ЗС Владимирской области

Перед ним поставлена задача создать детскую академию
Сергей МОРКОВКИН
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Футбольный клуб "Муром" сменил генерального директора. Вместо Дмитрия Голубева руководить клубом будет депутат Законодательного Собрания Владимирской области Андрей Фатеев.

Учредители клуба поставили новому руководителю задачу создать на базе "Мурома" детскую академию. Кроме того, Андрею Фатееву придется вывести организацию команды на новый уровень. Негласно считается, что команда с берегов Оки собирается в течении двух-трех лет выйти в ФНЛ.

Кроме того, ФК "Муром" на выезде провел контрольный матч против ивановского "Текстильщика", уступив будущему участнику ФНЛ со счетом 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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